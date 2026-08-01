Lange spielte dieses Thema überhaupt keine Rolle in der Öffentlichkeit. Im Streit etwa ‌über wachsende chinesische Importe standen lange EU-Schutzzölle und das Thema Subventionen im Vordergrund. Dazu soll die EU-Kommission im ​Herbst Vorschläge vorlegen. Merz stand bei einer Verschärfung der Gangart gegen Chinas Handelspraktiken lange auf der Bremse. Doch seit Anfang des Jahres ändert sich dies im Eiltempo. Denn das Handelsdefizit Deutschlands mit der Volksrepublik ist geradezu explodiert: Von Januar bis Mai wuchsen die Einfuhren aus China um 6,2 Prozent auf 72,4 Milliarden Euro. Die Exporte brachen dagegen in diesem Zeitraum um 14,5 Prozent auf nur noch 29,6 Milliarden Euro ein. Mittlerweile betrage das Handelsdefizit der EU mit China jeden Tag eine Milliarde Euro, beklagen Merz und Macron gemeinsam.