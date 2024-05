Mehr Innovation würde auch der Aktie gut tun

Nestlé hat in den letzten 20 Jahren eine enorme Stärke im Bereich Tiernahrung und Kaffee aufgebaut. Diese Kategorien sind auch zuletzt trotz aller Zweifel seitens der Investoren stark gewachsen. Nestlé Health Science, mit einem starken Fokus auf Vitamine und Nahrungsergänzung, muss sich in den kommenden Jahren hingegen bewähren. Nestlés grosse Stärken liegen in der unvergleichlichen Markenbildung und Distributionskraft, die dazu beitragen, Marken weltweit zu skalieren. «Auf der Kehrseite scheint die Innovationskraft, trotz gegenteiliger Kommunikation seitens des Unternehmens, in letzter Zeit nachgelassen zu haben. Derzeit scheint Danone auf diesem Gebiet agiler zu sein», argumentiert Boll.