Gründe für den rapiden Kursverfall in dieser Woche sind im Halbjahresbericht zu finden, der am Dienstag vorgestellt wurde. Der Reingewinn verfehlte die Konsenserwartungen, und der Ausblick 2026 für den Anteil der Performance-Erträge am Gesamteinkommen wurde gesenkt. Zudem gab Partners Group den Umbau der Konzernspitze bekannt. CEO David Layton verlegt sich auf die Rolle des Chief Investment Officer; Roberto Cagnati und Juri Jenkner werden Co-CEO der Finanzgesellschaft aus Baar ZG.