Keine Aktie des Swiss Market Index (SMI) hat in der abgelaufenen Handelswoche so schlecht abgeschnitten wie der Titel von Partners Group. Sie sind im Wochenverlauf um 9,2 Prozent auf 681,20 Franken gefallen und haben damit die Zuwächse vom August praktisch wieder preisgegeben - Partners Group war die beste SMI-Aktie des vergangenen Monats. Sie war von 672,00 Franken auf 732,80 Franken gestiegen (plus 9 Prozent).
Gründe für den rapiden Kursverfall in dieser Woche sind im Halbjahresbericht zu finden, der am Dienstag vorgestellt wurde. Der Reingewinn verfehlte die Konsenserwartungen, und der Ausblick 2026 für den Anteil der Performance-Erträge am Gesamteinkommen wurde gesenkt. Zudem gab Partners Group den Umbau der Konzernspitze bekannt. CEO David Layton verlegt sich auf die Rolle des Chief Investment Officer; Roberto Cagnati und Juri Jenkner werden Co-CEO der Finanzgesellschaft aus Baar ZG.
Die Investoren quittierten das Halbjahresergebnis mit einer Verkaufswelle, die den Titel am Berichtstag um 7,3 Prozent nach unten spülte. Analysten zufolge ist die Lage des Privatmarktspezialisten aber nicht derart misslich, wie es der Aktienkursverlauf der letzten Tage vermuten lässt. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bestätigte das «Übergewichten»-Rating, während der zuständige Vontobel-Analyst die Anlageempfehlung «Buy» beliess und das Kursziel um 20 Franken auf 940 Franken senkte. Es weist auf einen 37-prozentigen Kursgewinn hin.
Im Schnitt sehen die von der Nachrichtenagentur AWP erfassten Experten das Zwölf-Monate-Preisziel bei 856,07 Franken - 25 Prozent über der Schlussnotiz vom Donnerstag. Kein Analyst sagt «Verkaufen», acht sind für «Halten», sieben für «Kaufen».
Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,9x ist die Aktie historisch günstig bewertet. Zudem erscheint die Dividendenrendite von 6,7 Prozent aus Investorensicht sehr attraktiv. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger die Nachrichten der vergangenen Monate nicht vergessen haben. Prägend war der Moment zum Juni-Beginn, als Partners Group die Rücknahmen bei einem Private-Equity-Fonds beschränkte und so die Aktie auf eine 16-prozentige Talfahrt innert eines Börsentages schickte.
In dieser Woche kontrastiert das Abschneiden von Partners Group mit der Performance von Novartis. Die Aktien des Pharmaunternehmens verbessern sich um 5 Prozent und sind damit an der SMI-Spitze. Am breiten Markt hat Gurit erneut überzeugt, die Titel sind um weitere 25 Prozent gestiegen. Derweil verbuchen die Investoren von Kuros einen gut 15-prozentigen Verlust.