Ebenso wichtig ist die Begrenzung der Positionsgrössen. Kein Investment sollte so gross sein, dass sein Scheitern die persönliche finanzielle Situation gefährdet. Stopp-Loss-Strategien oder klar definierte Verlustlimits helfen, Emotionen zu umgehen und Verluste konsequent zu begrenzen. Dabei wird ein Kurslevel definiert, bei dem emotionslos eine Anlage verkauft wird, erklärt Geissbühler. Dadurch wird zwar ein kleiner Verlust in Kauf genommen, man riskiert damit aber nicht zu lange in einer Abwärtsspirale gefangen zu bleiben. Das Motto laute hier: lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.