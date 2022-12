Warum ist Europa verärgert?

Stein des Anstosses sind dabei sogenannte Lokalisierungs-Vorschriften. So werden US-Steuererleichterungen für Technologien für erneuerbare Energien wie Elektroautos daran gebunden, dass Komponenten in Nordamerika hergestellt werden. Allein 200 Milliarden Euro (207 Milliarden Dollar) des Gesamtpakets sind etwa an die Bedingung geknüpft, dass etwa der Kauf von E-Autos nur subventioniert wird, wenn ihre Batterien in Nordamerika hergestellt werden. Kommen die Batterien etwa aus Asien, wie bei einer Vielzahl europäischer E-Autos, kann der Kauf in den USA nicht gefördert werden. Auch deshalb investieren deutsche Konzerne jetzt in Kanada. Nach Informationen von Reuters startet etwa Volkswagen die Suche nach einem geeigneten Standort für eine erste Batteriezellfabrik in Nordamerika. Die EU vermutet, dass die US-Vorschriften gegen die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) verstösst.