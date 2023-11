Nach Angaben des Energieexperten Andreas Fischer vom Institut der deutschen Wirtschaft sind die Grosshandelspreise für Solarmodule seit Ende 2022 um bis zu 40 Prozent gesunken. Wichtige Ursachen dafür sieht er im Ausbau der Produktionskapazitäten in China in den vergangenen Jahren sowie im technischen Fortschritt, der eine effektivere Produktion ermögliche. Auch in den USA gibt es Anzeichen, dass mit der Verhärtung der politischen Fronten die Subventionierung geringer ausfällt. Die chinesischen Hersteller können den amerikanischen Protektionismus umgehen, indem sie in einem mit den USA befreundeten Land produzieren.