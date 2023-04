Vor allem in Ost- und Mitteleuropa sowie in England dürfte die Nachfrage nach Ansicht von Analysten deutlich zurückgegangen sein. Auch die Märkte Südostasiens und das Projektgeschäft in China blieben anspruchsvoll. Einzig die Region Americas sollte dank der Infrastrukturausgaben in Nordamerika und einzelner dynamischer Märkte in Lateinamerika gewachsen sein.