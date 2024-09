Klein und unpraktisch

Die Gründe sprechen nicht gerade für die goldene Münze. Weil der Fünfräppler so klein ist, verschwindet er in Schubladen, Sparschweinen oder geht verloren. Hinzu kommt, dass der Fünfräppler als unpraktisch angesehen wird und in keinen Automaten passt. Es steht deshalb ausser Frage: Der Fünfräppler ist diejenige Münze, die am wenigsten den Weg in den Geldkreislauf zurückfindet.