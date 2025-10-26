Die Strategie zeigt sich in einer Reihe von Interviews und Gastbeiträgen. So sagte Präsident Lai dem konservativen Radiomoderator Buck Sexton, Trump solle den Friedensnobelpreis erhalten, wenn er China davon überzeugen könne, auf Gewalt gegen Taiwan zu verzichten. Sexton, dessen Sendung auf Hunderten von US-Radiosendern ausgestrahlt wird, lobte die Insel in einem eigenen Beitrag. «Ich kann jedem Amerikaner einen Besuch nur wärmstens empfehlen. Hier sind sie grosse USA-Fans», schrieb Sexton, der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth als «unseren Freund» bezeichnet hat, aus Taipeh auf X. Ein dritter taiwanischer Regierungsvertreter betonte, dass das Interview «sehr positiv» für Taiwan gewesen sei.