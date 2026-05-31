Tesla-Chef Elon Musk verspricht den Nutzern seines Fahrerassistenzsystems FSD, dass ihre Autos in Zukunft ganz alleine fahren können. Doch aus Gesprächen mit ehemaligen Mitarbeitern, die das System trainiert und dazu unzählige Unfälle analysiert haben, geht hervor, dass es bis dahin wohl noch ein weiter Weg ist. In einem Büro in Utah sind Hunderte Tesla-Mitarbeiter damit beschäftigt, Videos von Unfällen oder kritischen Fahrsituationen zu analysieren, zu bewerten und Probleme an die Ingenieure weiterzuleiten.
Die Videos werden von den Kameras in den Autos aufgenommen. Die Nachrichtenagentur Reuters hat die Filme selbst nicht gesehen, aber genaue Beschreibungen erhalten. Demnach zeigen sie, wie Tesla-Fahrzeuge Hunde, Katzen und Rehe überfahren, häufig mit überhöhter Geschwindigkeit, immer wieder, ohne vorher zu bremsen. Spielende Kinder auf der Strasse seien zu sehen, die gerade so von einem Unfall verschont werden. Standardsituationen, bei denen Autos Platz für Rettungswagen machen oder vor Schulbussen stehenbleiben müssen, seien immer noch ein Problem. Entsprechend kritisch äussern sich die Insider. Sieben der zehn für diesen Bericht befragten Tesla-Mitarbeiter gaben an, sie selbst würden sich nie in ein Tesla-Robotaxi setzen. «Wir haben sie alle scheitern gesehen», sagte einer von ihnen.
Erste Robotaxis wurden aufwändig trainiert
Musk wirbt für sein System damit, dass es deutlich sicherer sei als ein menschlicher Fahrer. Weil es zudem auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiere, kommt es seinen Worten nach ohne aufwändige Kartierung der Einsatzgebiete aus - anders als die Technik der Konkurrenz. So soll es zum einen nicht an bestimmte Einsatzgebiete gebunden und zum anderen deutlich preisgünstiger sein. Doch wenn man mit den Insidern spricht, zeichnet sich ein anderes Bild. Sie beschreiben aufwändige Vorbereitungen für die ersten Einsätze der Fahrzeuge.
Bevor die ersten Robotaxis in Austin im US-Bundesstaat Texas auf die Strassen gekommen seien, hätten Hunderte Stunden Sonderarbeit angestanden, erzählen vier der Ex-Beschäftigten. Zusätzliche Mitarbeiter seien eingestellt worden. Demnach kartierten sie das Gebiet und trainierten die Software für Gefahrensituationen. So sollte die Technologie als leistungsfähiger vorgestellt werden als sie wirklich sei. Vier Monate vor Beginn der Tests sei das Einsatzgebiet gefilmt worden, um schwierige Stellen für die Autos herauszufiltern und die Fahrzeuge zu trainieren.
Zu Beginn habe sich das FSD noch erratisch verhalten, sagten zwei der Ex-Mitarbeiter. Mit jedem Update hätten sich einige Fahrfunktionen verbessert, andere verschlechtert. Auf grossen Bildschirmen im Büro in Utah würden Statistiken gezeigt, wie oft die Sicherheitsfahrer eingegriffen hätten. «Es ging aufwärts und abwärts, wie am Aktienmarkt», sagte einer der ehemaligen Mitarbeiter. Eine Verbesserung im Lauf der Zeit sei nicht zu erkennen gewesen. Mit einem derartig hohen Aufwand sei es nicht möglich, Robotaxis schnell in anderen Städten auf die Strasse zu bringen, sagten die Insider. Tesla selbst antwortete nicht auf eine umfangreiche Anfrage von Reuters.
Sicherheitsdaten von Tesla schwer vergleichbar
Musk und andere Tesla-Führungskräfte werben damit, dass das FSD deutlich sicherer sei als ein Mensch am Steuer. Finanzchef Vaibhav Taneja sagte etwa bei einer Pressekonferenz im Juli 2025, das System sei zehnmal so sicher wie ein menschlicher Fahrer. Reuters hat die Methode von Tesla zur Ermittlung dieser Zahl untersucht und die Daten von elf Wissenschaftlern untersuchen lassen. Zehn der Experten kommen zu dem Schluss, dass die Sicherheitsstatistiken von Tesla eher ein Marketing-Gag sind und wenig über die tatsächliche Sicherheit der Systeme aussagen.
So vergleicht Tesla die Zahl der Unfälle mit Tesla-Autos, bei denen der Airbag ausgelöst wurde, mit Unfällen, bei denen das Auto abgeschleppt wurde - was schon bei deutlich kleineren Schäden vorkommen kann. Auch vergleicht Tesla seine eigene Flotte mit der US-Durchschnittsflotte, die deutlich älter ist. Das verzerre die Ergebnisse, sagte Phil Koopman, Professor für Ingenieurwesen an der Carnegie Mellon-Universität. «Jedes neue Auto ist deutlich sicherer als ein zwölf Jahre altes Fahrzeug.»
Der Rivale Waymo, der seine fahrerlosen Autos inzwischen in elf US-Grossstädten betreibt, ist im Vergleich dazu deutlich vorsichtiger und vergleicht sich nur mit menschlichen Fahrern in ähnlichen Bedingungen. «Wir müssen sehr genau sein damit, was wir sagen», sagte John Scanlon, Analyst bei Waymo. «Wir brauchen spezifische Fragestellungen und sehr spezifische Auswertungen.» Waymo arbeitet dabei - anders als Tesla - mit externen Wissenschaftlern zusammen.
Bei Aufsichtsbehörden und Gerichten sind die Fahrerassistenzsysteme von Tesla seit Jahren ein Thema. Derzeit laufen bei der US-Behörde NHTSA vier Ermittlungen im Zusammenhang mit FSD und dem älteren System Autopilot. Dabei geht es etwa um Dutzende Fälle, in denen die Autos nicht an einer roten Ampel anhielten, oder Unfälle, bei denen die Kameras etwa bei Gegenlicht oder Nebel versagten. Die Behörde äusserte sich nicht zu den Vorwürfen über die Methodik, mit der Tesla die Sicherheit des Systems erhebt, und verwies dazu auf die US-Handelskommission FTC. Diese lehnte eine Stellungnahme ab. Einige US-Senatoren und Verbraucherschützer hatten die Behörde aufgefordert, die Werbung für die Fahrerassistenzsysteme unter die Lupe zu nehmen.
(Reuters)