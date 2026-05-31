Die Videos werden von den Kameras in den Autos aufgenommen. Die Nachrichtenagentur Reuters hat die Filme ⁠selbst nicht gesehen, aber genaue Beschreibungen erhalten. Demnach zeigen sie, wie Tesla-Fahrzeuge Hunde, Katzen und Rehe überfahren, häufig mit überhöhter Geschwindigkeit, immer wieder, ohne vorher zu bremsen. Spielende Kinder auf der Strasse seien zu sehen, die gerade so von einem Unfall ‌verschont werden. Standardsituationen, bei denen Autos Platz für Rettungswagen machen oder vor Schulbussen stehenbleiben müssen, seien immer noch ein Problem. Entsprechend kritisch äussern sich ‌die Insider. Sieben der zehn für diesen Bericht befragten Tesla-Mitarbeiter gaben an, sie selbst würden sich ​nie in ein Tesla-Robotaxi setzen. «Wir haben sie alle scheitern gesehen», sagte einer von ihnen.