Am gestrigen Montag legte Trump nach und drohte Indien mit einer «erheblichen» Erhöhung der US-Importzölle. Trump kritisierte dabei das Vorgehen, russisches Rohöl zu importieren und anschliessend auf dem Weltmarkt weiterzuverkaufen. In einem Post auf seiner Plattform Truth Social warf er Indien vor, von Russlands Krieg in der Ukraine zu profitieren. Ein Zoll von 25 Prozent auf alle US-Warenimporte aus Indien tritt bereits am Freitag in Kraft.