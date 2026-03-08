«Früher kauften die Leute, was ihnen gefallen hat. Heute kommen sie bereits mit ganz konkreten Vorstellungen, welches Modell, welche Referenz und welche Farbe sie suchen.» Jüngere Käuferinnen und Käufer sind bestens informiert, wissen genau, was sie wollen – und kaufen mit Fokus auf Werterhalt in der langen Frist. Widerstrebt Graf ein wenig: «First of all, muss einem eine Uhr doch gefallen» , sagt sie. Und: Werterhalt sei wichtig, aber schon beim ersten Kauf? Zudem: Niemand besitze eine Kristallkugel und könne voraussagen, wie sich der Wert eines Zeitmessers entwickelt – nicht einmal der einer Daytona oder Nautilus.