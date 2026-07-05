Auf dem Trittbrett fährt es sich günstiger

Dass vermehrt unbekannte Marken an den Banden auftauchen, verwundert den Sponsoringexperten nicht: «Warum soll eine Marke so viel Geld in die Finger nehmen, wenn sie ohnehin schon jeder kennt?» Stattdessen setzen sie lieber auf günstigere und gezieltere Massnahmen, wie die UBS mit ihrem Engagement für den Schweizer Fussball und die Migros, die aktuell gleich mehrere Trittbrettfahrerkampagnen am Laufen hat. Anders sieht es aus für Firmen wie Hisense: Für sie dürfte die WM-Präsenz ein strategischer Hebel sein, um in Europa und Nordamerika Boden gutzumachen.