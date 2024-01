Wenn die Demokraten am 23. Januar in New Hampshire zur ersten Vorwahl ihrer Partei zusammenkommen, wird ausgerechnet ein Name auf den Stimmzetteln fehlen: Der des Amtsinhabers und parteiinternen Favoriten Joe Biden. Bereits im Oktober kündigte der US-Präsident an, sich nicht in dem Bundesstaat an der Ostküste für die Vorwahl listen zu lassen. Der Chef der Demokraten in New Hampshire, Ray Buckley, gab sich damals gelassen. «Die Realität ist, dass Joe Biden die erste Vorwahl im Lande in New Hampshire im Januar gewinnen wird», schrieb er Bidens Wahlkampfteam. Auch die Nominierung werde an Biden gehen.