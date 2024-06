Was steht hinter der Entscheidung?

Der ehemalige VW-Chef Herbert Diess gründete Cariad als eigenständige Software-Firma. Er träumte davon, Cariad zu einem führenden Unternehmen in Europa zu machen und die Software auch an andere Autobauer zu verkaufen. Doch von diesen Träumen ist nach fortwährenden Problemen nicht mehr viel übrig, schon die aktuelle Softwareversion für die neuen Autos von Porsche und Audi machte vor allem mit Verzögerungen Schlagzeilen. Um zu verhindern, dass auch die Software für die künftigen Fahrzeuge auf der SSP-Plattform, die ab 2028 auf den Markt kommen sollen, sich wieder verspätet, setzt VW-Chef Oliver Blume nun auf die Zusammenarbeit mit Rivian. Wie schon bei der Partnerschaft mit Xpeng in China zielt das Projekt darauf ab, schneller zum Ziel zu kommen und die nötigen Investitionen unter Kontrolle zu halten.