Wer wird stärkste Kraft bei der Europawahl?

Die Frage ist, was nach der Wahl passiert: Denn nach Ansicht von Hüttemann ist offen, ob der Kandidat der stärksten Parteienfamilie bei der Wahl an die Spitze der Kommission rücken soll - oder aber die Spitzendkandidatin, die es dann schafft, eine Mehrheit im Parlament für sich zu mobilisieren. Denn der EU-Regierungschefs müssen zwar ihre Zustimmung geben. Aber am Ende wählt das Parlament die Kommissionspräsidentin, es muss dafür Koalitionen geben. CDU-Chef Merz äusserte sich deshalb zurückhaltend: Ziel sei es, dass die konservative EVP die stärkste Fraktion im EP bleibe. "Danach kann man sehen, wie man eine parlamentarische Mehrheit zustande bekommt." 2019 hatten am Ende auch Grüne und die nationalkonservativen polnischen PiS-Abgeordneten für von der Leyen gestimmt.