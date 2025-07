Die Kommentare fielen mitten in der sogenannten Crypto Week in Washington, in der mehrere Gesetzesvorhaben rund um digitale Vermögenswerte debattiert werden. Eine republikanische Blockade wurde am Mittwoch aufgehoben und ebnete den Weg für eine Abstimmung über einen von Präsident Donald Trump unterstützten Stablecoin-Entwurf im Repräsentantenhaus.