Die wirtschaftliche Unzufriedenheit kommt, nachdem Xis strenge Covid-Null-Politik das Vertrauen der Investoren in China untergraben und einen Exodus von Ausländern und Bürgern ausgelöst hat. Dieser Fehltritt war sinnbildlich für den "Informationskokon", in dem der Präsident agiert, so Yun Sun, Direktorin des China-Programms der in Washington ansässigen Denkfabrik Stimson Center. "Die Menschen geben Xis Vorliebe für Informationen und politische Massnahmen nach, was eine objektive Bewertung wirklich schwierig macht", sagte sie. Seine abrupte Entscheidung, nach den seltenen landesweiten Protesten gegen die Abriegelung von Covid den Kurs zu ändern, zeige zwar, dass Chinas oberster Führer umschwenken könne, aber "plötzliche politische Wendungen sind in der Regel mit erheblichen Kosten verbunden", so Sun weiter.