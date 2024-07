Für das "Übergangsjahr" 2024 stellt Lonza eine Betriebsgewinnmarge im "hohen 20 Prozent-Bereich" in Aussicht sowie eine flache Umsatzentwicklung. In den Folgejahren dann will Lonza in Lokalwährungen um 12 bis 15 Prozent wachsen und eine Marge im Bereich von 32 bis 34 Prozent erreichen. Diese Guidance dürfte nicht angelastet werden, denken Analysten. Zumal Lonza diese gerade erst leicht erhöht hatte und das neue Führungsduo gerade erst das Szepter übernommen hat.