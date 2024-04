Gleichzeitig passte Novartis die Mittelfristziele nochmals an. Neu ist dabei der verlängerte Zeithorizont. Ursprünglich galt die Prognose für den Zeitraum 2023 bis 2027. In der neuen Prognose geht der Konzern nun davon aus, von 2023 bis 2028 ein durchschnittliches jährliches Nettoumsatzwachstum von 5 Prozent zu erreichen. Die operative Kerngewinnmarge soll im Jahr 2027 etwa 40 Prozent plus betragen. Zum Vergleich: Im Geschäftsjahr 2023 hat der Konzern eine operative Kerngewinnmarge von 36,0 Prozent ausgewiesen.