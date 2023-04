Beim Umsatz profitiert der grösste Baustoffkonzern der Welt von den Preiserhöhungen, während der Absatz gesunken sein wird. Auf vergleichbarer Basis dürfte der wiederkehrende EBIT klar gewachsen sein, wenn auch nicht mehr so schnell wie den vorangegangenen Monaten. Das Geschäft bekommt nach Ansicht von Analysten die Verlangsamung der Nachfrage in Europa zu spüren, während sich China nur leicht erholt. In der Sparte Lösungen & Produkte wird sich der Lagerabbau im nordamerikanischen Dachgeschäft bemerkbar machen.