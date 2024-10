Analysten gehen davon aus, dass Sandoz vor allem im margenstärkeren Biosimilar-Geschäft einen klaren Umsatzsprung gegenüber dem Vorjahreszeitraum hingelegt haben dürfte. Der AWP-Konsens geht von 2,042 Milliarden Dollar aus. In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 lag dieser Wert bei 1,592 Milliarden Dollar. Dazu dürften Biosimilars wie Tyruko (Natalizumab; in Europa ab Januar), Psychiva (Ustekinumab; ab Ende Juli in Europa) und Wyost/Jubbonti (Denosumab; in Kanada im Q3), und Hyrimoz (hoher Konzentration) in den USA zusammen mit der Übernahme von Cimerli beitragen, heisst es beispielsweise bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB).