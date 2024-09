Welche Aktiensegmente im Fokus stehen

Laut Bank of America liegen zyklische Werte in den zwölf Monaten nach der ersten Zinssenkung sowohl in rezessiven als auch in nicht rezessiven Lockerungszyklen tendenziell hinter den defensiven Werten zurück. Dies könnte daran liegen, dass die Fed Zinssenkungen fast immer in Phasen sinkender Gewinne vornimmt. Qualität und Momentum waren die beständigsten Anlagestile. Growth versus Value ist dagegen wie ein Münzwurf und Small Caps versus Large Caps uneinheitlich. Large Caps erzielten auf Sicht von zwölf Monaten häufig höhere Renditen als Small und Mid Caps, wenn Rezessionen vermieden wurden. Dies ist ein Szenario, das die Ökonomen der Bank of America erwarten.