Massive Kostenanstiege in der Westschweiz

In der Westschweiz könnte die Prämienkeule 2025 besonders hart zuschlagen: Gemäss den Sasis-Daten stiegen die Kosten in Genf um 9,3 Prozent, in Waadt sind es 10,7 Prozent und in Neuenburg sogar über 12 Prozent. Doch auch in Zürich stiegen im Januar und Februar die Gesundheitskosten um 10,1 Prozent und in Schwyz um 9 Prozent.