In den vergangenen Wochen hatte sich die Lage an den Energiemärkten beruhigt. Doch nun ziehen die Strompreise wieder massiv an. Was sind die Gründe dafür, und wie können Privathaushalte darauf reagieren? Ausserdem: Warum ist für Schweizer Privathaushalte die Wahl des Stromanbieters nicht möglich? Welche Akteure stellen sich gegen eine Liberalisierung des Marktes?