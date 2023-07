Diese niedrige Inflation ist indes nur temporärer Natur, ab Herbst 2023 wird sie wieder steigen. So werden die höheren Mieten ab November zum wichtigsten Treiber der Inflation - Grund: gestiegener hypothekarischer Referenzzinssatz, Umlegung eines Teils der aufgelaufenen Inflation und allgemeine Kostensteigerungen von pauschal 0,5 Prozent pro Jahr. Dass die Inflation steigt und wohl hartnäckig bleibt, ist jedoch nicht nur höheren Mieten geschuldet. Die Schweiz hat einen hohen Anteil von administrierten und halb-administrierten Preisen, die verzögert auf die Preismechanismen des Marktes reagieren. So dürften in nächster Zeit höhere Preise zum Beispiel bei den stationären Spitaldienstleistungen (August), beim SBB-Generalabonnement (Dezember) und beim Strom (Januar 2024) die Inflation wieder über die 2-Prozent-Marke steigen lassen. Zudem wird per 1. Januar 2024 die Mehrwertsteuer erhöht.