Das Ganze ist nicht ohne eine gewisse Ironie. Denn in den 1980er-Jahren kam aus einer anderen Ecke der Vereinigten Staaten eine neue Strömung auf - das Stakeholder Management. Sie wurde wesentlich durch Edward Freeman, einem Professor für Philosophie und Betriebswirtschaft, geprägt. Seine Auffassung, die er 1984 in einem wegweisenden Buch darstellte, brachte er so auf den Punkt: Er denke, dass es für Unternehmen besser sei, wenn sie ihre Geschäfte im Interesse ihrer Stakeholder und nicht nur ihrer Aktionäre führen.