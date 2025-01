Die Kapriolen am Kakao-Markt dauern schon länger an. Auslöser war das ungünstige Wetter vor etwas mehr als einem Jahr – zuerst wars zu viel, dann zu wenig Regen – in Ghana und der Elfenbeinküste, den wichtigsten Anbauländern. Dadurch verringerte sich die ohnehin schon durch Krankheiten und alte Bäume dezimierte Ernte noch stärker. Das Angebot konnte nicht mehr mit der anhaltend hohen Nachfrage mithalten.