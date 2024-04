WAS BEDEUTET DAS FÜR DIE WELTWIRTSCHAFT?

Für die Weltwirtschaft verheisst das nichts Gutes. «Höhere Energieausgaben lasten auf der Kaufkraft privater Haushalte, was in weiterer Folge auch das gesamtwirtschaftliche Wachstum negativ beeinflusst», sagt der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. «Aber auch Unternehmen sind von höheren Kosten für Öl, Gas & Co. negativ betroffen.» Gerade in Deutschland ist der private Konsum noch nicht wieder angesprungen, nachdem die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten die Kaufkraft in den vergangenen Jahren drückten. Da er gut zwei Drittel der Wirtschaftsleistung ausmacht, ist ein Aufschwung ohne Belebung der Konsumausgaben kaum möglich. Ein länger anhaltender Ölpreisanstieg würde sich «nachteilig auf die ohnehin fragile konjunkturelle Lage in Europa auswirken», betont DZ-Bank-Ökonom Jan Holthusen.