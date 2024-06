Welche Branchen profitieren besonders?

«Grundsätzlich profitieren alle Branchen von niedrigen Zinsen, weil die Unternehmen günstiger an Fremdkapital kommen und mehr investieren», erklärt Commerzbank-Experte Krämer. «Die Zinssensitivität ist aber in der Immobilienwirtschaft sicherlich am grössten, weil Bauherren in der Regel sehr viel Fremdkapital benötigen.» Gesehen habe man das mit umgekehrtem Vorzeichen nach den massiven Zinserhöhungen der EZB, als die Nachfrage im Wohnungsbau um rund ein Drittel eingebrochen sei.