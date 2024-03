Mit den Prestigeimmobilien in den weltweiten Metropolen des Luxus sichert er seinen Marken die besten Standorte. Die volle Kasse macht flexibel und das üppige Lager agil. So missmutig die Börse die Swatch Group beurteilt, so frohgemut steuert Hayek Richtung Zukunft: Ungeachtet aller Wirren und Marktschwächen hat der bald 70-Jährige 2023 die Produktionskapazitäten ausgebaut und 1500 Arbeitsplätze geschaffen, davon 800 in der – kostspieligen – Schweiz.