Diese Ausgangslage deutet darauf hin, dass eine Zinssenkung vor der Juni-Sitzung bei einem Wert von Plus 0,30 Prozent unwahrscheinlich bleibt. Die Devisenstrategen der ING Bank warnen andererseits, es könne zu einer starken Abwärtsvolatilität beim US-Dollar kommen, wenn ein Kernwert von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat resultiert. Im Gegensatz zu den US-Arbeitsmarktdaten würde dies den von Fed-Chef Jerome Powell letzte Woche gezeigten Optimismus in Bezug auf die Desinflation bestätigen und die Märkte dazu veranlassen, eine Zinssenkung im Juni vollständig einzupreisen. Ebenso könnte dies Spekulationen nähren, dass die Fed in diesem Falle bereits im Mai eine erste Leitzinssenkung vornehmen könnte.