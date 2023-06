Und sollten die Zinsen wie von der Credit Suisse prognostiziert 2024 sinken, dürften die Mieten auf mittlere Sicht trotzdem hoch bleiben, weil eine Geldmarkthypothek auch bei einem Saron von 1,5 Prozent noch über 2 Prozent - wie aktuell - kostet. Gleichzeitig fliessen in den Jahren zuvor zu 2,5 Prozent und mehr abgeschlossene Fix-Hypotheken noch einige Zeit in den für den Referenzzinssatz relevanten Durchschnittszins aller ausstehender Hypotheken ein, so dass der Neuabschluss von günstigeren Fixhypotheken mittelfristig den Durchschnittszinssatz nur langsam nach unten bewegt.