Warum ist Vanke wichtig für den Immobiliensektor in China?

Ein Zahlungsausfall von Vanke könnte nach Einschätzung von Experten grössere Auswirkungen haben als die anderer Bauträger, obwohl die Verbindlichkeiten des Unternehmens deutlich geringer sind als etwa die von Evergrande, dessen Zahlungsschwierigkeiten die Immobilienkrise in China im Sommer 2021 auslösten. Dieser fielen weitere grosse Konzerne wie Country Garden oder Sino Ocean zum Opfer. Aber Vanke ist vor allem in Metropolen wie Shenzhen und Peking aktiv. Ein Ausfall könnte das Vertrauen der Immobilienkäufer in diesen wichtigen Märkten erschüttern, das sich nach wiederholten Zusicherungen aus Peking gerade stabilisiert hat. Banken könnten ihre Finanzierungen für den Sektor drosseln und so weitere Unternehmen unter Druck setzen. Einem JPMorgan-Bericht zufolge machen die Bankkredite von Vanke zwar nur 0,1 Prozent der gesamten Kredite in China aus. Jedoch sind 40 Prozent der Kredite unbesichert, was für die Gläubigerbanken ein erhebliches finanzielles Risiko darstellt.