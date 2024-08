Glorreiche Finnen

Pro Kopf betrachtet haben in der ewigen Tabelle die kleineren Länder die Nase vorn. Die wahren Sportskanonen sind die Finnen und Finninnen: Das Fünfmillionenvölklein hat in der olympischen Geschichte schon über hundert Goldmedaillen gesammelt, vor allem im Turnen, in der Leichtathletik und im Ringen – auch wenn die meisten Triumphe schon eine Weile her sind.