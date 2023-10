Sika hatte bereits vor zwei Wochen anlässlich des Kapitalmarkttages mitgeteilt, das Wachstum in Lokalwährungen habe in den ersten acht Monaten 2023 bei 12,2 Prozent gelegen. Per Ende September dürfte die Zahl nach Ansicht von Analysten noch etwas höher liegen - ist seither doch ein Monat an MBCC- Konsolidierung dazugekommen.