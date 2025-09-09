IST DIE LAGE IN FRANKREICH EIN WARNSCHUSS FÜR DEUTSCHLAND?

Ja, sagen Experten. Auch hier steigen die Schulden, wenn auch von einem deutlich niedrigeren Niveau. Als Indiz dafür führen sie die Bundesanleihen mit längerer Laufzeit an. So stieg die Rendite für die Papiere mit einer Laufzeit von 30 Jahren kürzlich auf den höchsten Stand seit 14 Jahren. «Interessant ist, dass Bundesanleihen, die stets als sicherer Hafen galten, von der Unsicherheit in Frankreich nicht profitieren konnten», sagt DekaBank-Experte Schallmayer. «Durch die hohen Ausgabenprogramme und den anhaltenden Reformstau hierzulande blickt der Kapitalmarkt heute anders als noch vor einigen Jahren auch auf deutsche Staatsanleihen.» Viele Ökonomen rechnen wegen der geplanten kreditfinanzierten Investitionen in Infrastruktur und Bundeswehr damit, dass der deutsche Schuldenstand in einigen Jahren über die Marke von 100 Prozent klettern könnte. Im Moment liegt er bei gut 62 Prozent.