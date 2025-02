Die Sandoz-Stiftung hat über ihre Beteiligungsgesellschaft Emasan AG in einer beschleunigten Bookbuilding-Transaktion insgesamt 26,5 Millionen Novartis-Aktien verkauft. Nachdem der Titel am Dienstagabend bei Börsenschluss noch bei 100,50 Franken notierte, schloss er am gestrigen Mittwoch 3,4 Prozent tiefer bei 97,03 Franken. Bis am Donnerstagnachmittag erholte sich der Titel wieder etwas auf 97,44 Franken.