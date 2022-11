Erzeugerpreise

Sie sind im Oktober nicht nur zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren im Vergleich zum Vormonat gesunken, sondern mit 4,2 Prozent zugleich so stark wie seit Beginn der Erhebung 1949 nicht mehr. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag das Plus mit 34,5 Prozent immer noch sehr hoch, aber zugleich weit unter dem September-Wert von 45,8 Prozent. Was die Produzenten draufschlagen, kommt in der Regel mit Verzögerung und zu etwa einem Drittel bei den Verbrauchern an. Die jüngste Entwicklung macht nach den Worten von Commerzbank-Ökonomen Ralph Solveen "Hoffnung, dass auch bei den Verbraucherpreisen bald der Hochpunkt der Inflationsrate erreicht wird".