Diese Filialen liegen nahe beieinander

Bühlmann dürfte damit nicht allein sein. Die Credit Suisse hat aktuell 97 Filialen. Zum Teil sind die Räumlichkeiten gemietet, zum Teil befinden sie sich in einem Gebäude, das der Bank selbst gehört. Laut Blick-Recherchen gibt es aktuell 75 Orte in der Schweiz, in denen mindestens je eine Filiale der CS und der UBS stehen. In grösseren Gemeinden häufen sich die Doppelungen. Zürich zum Beispiel zählt 20 Standorte: elf UBS- und neun CS-Filialen. Häufig in unmittelbarer Nähe zueinander.