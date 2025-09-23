OpenAI hat bislang keine Angaben dazu gemacht, ob es Huangs Kalkulation teilt oder woher die weiteren Mittel kommen sollen. Der ChatGPT-Entwickler war für eine Stellungnahme zu diesem Thema zunächst nicht zu erreichen. OpenAI und Nvidia wollen in den kommenden Jahren KI-Rechenzentren mit einer Gesamtleistung von zehn Gigawatt bauen. Der Internationalen Energieagentur zufolge wird sich der weltweite Stromverbrauch derartiger Serverfarmen bis 2030 auf 945 Terawattstunden mehr als verdoppeln. Dies entspricht in etwa dem heutigen Jahres-Energiebedarf Japans.