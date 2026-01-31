Warum ist die Marke von 1,20 Dollar so wichtig?

An den Finanzmärkten gelten runde Zahlen als wichtige psychologische Marken. Zudem hat EZB-Vizepräsident Luis de Guindos die Marke im vergangenen Jahr als eine Art Schmerzgrenze bezeichnet. Der Weg dorthin war jedoch nicht geradlinig. Bereits im September hatte sich der Euro diesem Niveau genähert, dann aber wieder nachgegeben. Historisch gesehen liegt der Kurs von 1,20 Dollar nur knapp über dem Durchschnittswert des ​Euro seit seiner Einführung 1999. Er ist noch weit von seinem Rekordhoch von rund 1,60 Dollar aus dem Jahr ‌2008 entfernt. Dennoch: Allein im vergangenen Jahr legte der Euro um rund 13 Prozent ‌zu. Das war der stärkste Anstieg zum Dollar seit 2017.