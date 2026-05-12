Chronoscale selbst positioniert sich allerdings klar im Technologie-Sektor und in der Nachfolge der ehemaligen Cloud-Sparte von Applied Digital. Man sei und biete eine Plattform für anspruchsvolle KI-Anwendungen, sagt das Unternehmen über sich selbst. Die neu geschaffenen Strukturen sollen auch den Weg frei machen, dass beide Unternehmen - Applied Digital und Chronoscale - in ihren jeweiligen Feldern wachsen und den Investoren so bessere Chancen bieten. Die Anleger ziehen offenbar mit: Die Titel von Chronoscale gingen am 5. Mai in den Handel an der US-Börse. Seither sind sie um 22 Prozent von 11,80 auf 14,425 US-Dollar gestiegen. Im gleichen Zeitraum kletterten die Aktien von Applied Digital um 25 Prozent nach oben.