Die Bank Vontobel hält knapp 53'000 Aktien von Chronoscale und soll so eine Beteiligung an dem auf Cloud-Dienste fokussierten US-Unternehmen erworben haben. Dies geht aus von Bloomberg ausgewerteten 13F-Angaben zum ersten Quartal 2026 hervor.
Chronoscale sei nun allerdings nicht in aktiv verwalteten Vontobel‑Fonds enthalten, sondern «dient als Underlying in einem thematischen Tracker‑Zertifikat, das den gesamten Sektor abbildet und kein Einzelinvestment darstellt», teilt Sprecherin Isabel Reck auf Anfrage von cash.ch mit. Deshalb habe der in Zürich ansässige Vermögensverwalter keine eigene Anlageeinschätzung zum Titel von Chronoscale.
Tracker-Zertifikate bilden die Wertentwicklung eines «Korbes» von Wertschriften ab; sie werden oft bei thematischen, auf Sektoren oder geografische Regionen ausgerichteten Wertschriftenkörben eingesetzt. Für die Bank Vontobel ist Chronoscale ein Technologie‑ beziehungsweise Robotik‑Titel und «kein klassisches Healthcare‑Investment», wie Isabel Reck ausführt. Dass man sich fragen kann, welchem Sektor - Technologie oder Gesundheit - man das US-Unternehmen zuordnen kann, hängt mit der Geschichte von Chronoscale zusammen.
Das Unternehmen bildete bis vor kurzem die Clould-Sparte des amerikanischen Technologiekonzerns Applied Digital. Doch dieser gliederte sein Clould-Geschäft aus. Es wurde sodann zu einer Tochtergesellschaft von EKSO Bionics, einem Anbieter von Exoskeletten. Solche sind für Menschen gedacht, die nach Verletzungen, Schlaganfällen oder wegen Multipler Sklerose nicht eigenständig gehen können. Nach der Transaktion wurde EKSO in Chronoscale umfirmiert; und unter diesem Dach wird auch die Herstellung von Exoskeletten als Tochtergesellschaft weitergeführt, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens von Anfang Mai heisst.
Chronoscale selbst positioniert sich allerdings klar im Technologie-Sektor und in der Nachfolge der ehemaligen Cloud-Sparte von Applied Digital. Man sei und biete eine Plattform für anspruchsvolle KI-Anwendungen, sagt das Unternehmen über sich selbst. Die neu geschaffenen Strukturen sollen auch den Weg frei machen, dass beide Unternehmen - Applied Digital und Chronoscale - in ihren jeweiligen Feldern wachsen und den Investoren so bessere Chancen bieten. Die Anleger ziehen offenbar mit: Die Titel von Chronoscale gingen am 5. Mai in den Handel an der US-Börse. Seither sind sie um 22 Prozent von 11,80 auf 14,425 US-Dollar gestiegen. Im gleichen Zeitraum kletterten die Aktien von Applied Digital um 25 Prozent nach oben.
Derweil ist die Höhe der Vontobel-Beteiligung umstritten. Laut der Meldung von Bloomberg liegt sie bei 1,5 Prozent. Der Zürcher Vermögensverwalter hält diese Angabe für nicht plausibel. Bei einer Marktkapitalisierung von rund 2,2 Milliarden US-Dollar entsprächen 1,5 Prozent einer Summe von über 30 Millionen US-Dollar, schreibt Vontobel. «Unsere Bestände liegen deutlich darunter». Eine Überprüfung durch cash.ch ergab eine 0,04-Prozent-Beteiligung der Bank Vontobel an Chronoscale.