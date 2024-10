Rezession in den USA immer unwahrscheinlicher

Die weitere Zinsentwicklung ist laut Notenbank jedoch weiter datenabhängig. Eine im Euroraum im September auf 1,8 Prozent gesunkene Teuerung, die damit erstmals seit Mitte 2021 unter die Zielmarke der EZB von zwei Prozent liegt, dürfte dabei erst einmal nicht in die Quere kommen. Im Terminkalender stehen in Deutschland kommende Woche vor allem die ZEW-Konjunkturerwartungen für Oktober am Dienstag im Rampenlicht. Für den gesamten Euro-Raum kommen am selben Tag Zahlen zur Industrieproduktion sowie am Donnerstag die finalen September-Inflationsdaten und die Handelsbilanz für August.