285 Franken kostet die Snoopy-Moonswatch, die der Schweizer Uhrenkonzern kürzlich lanciert hat. Erst Anfang April kam mit der schwarzen New Moon Watch das Pendant zur weissen Full Moon heraus, die zwei Wochen vorher gestartet war. Offenbar will Swatch den Hype am Leben halten, den die ersten elf Versionen im Jahr 2022 ausgelöst haben.