Börse in New York zieht ausländische Gelder an

Diese Verlustserie erstaunt gleich aus zwei Gründen. Einerseits gehen die Aktienmärkte ab Mitte Oktober für gewöhnlich in die stärkste Phase des ganzen Jahres über, wie Erhebungen von Goldman Sachs zeigen. Nicht ohne Grund heisst es an der Börse: "Sell in May and go away – but remember to come back at the End of September".