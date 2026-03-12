Die schwache Kursentwicklung der Aktie in den vergangenen zwölf Monaten stehe im Einklang mit dem gesamten Ingredients-Sektor, der unter einer flauen Wachstumsdynamik bei Endkunden aus den Bereichen Food sowie Home & Personal Care leide, heisst es auch bei der ZKB. Die Bank sieht den fairen Wert für die Aktie bei rund 4400 Franken.