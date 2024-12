Und das, obwohl Deutschland in der Fertigung eigentlich immer noch einen hohen Stellenwert hat. Zum Vergleich: Deutschland hat zwar nur ein Viertel so viele Einwohner wie die USA, doch seine Exporte liegen bei 80 Prozent der amerikanischen. Dank des hohen Ansehens der technischen Ausbildung hierzulande streben viele kluge Köpfe eine Karriere in der Industrie an. Der Pool an kleinen, agilen Herstellern ist immer noch gross — von Deindustrialisierung kann noch keine Rede sein.