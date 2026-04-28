Laut Expertinnen und Experten verlief das Ostergeschäft schwach - Preiserhöhungen seien bei den Konsumenten nicht gut angekommen. Ausserdem seien für eine nachhaltige Belebung der Absatzmengen tiefere Preise notwendig, meinen Analysten mit Blick auf die nächsten Monate. Selbst ein Unternehmen mit der Preissetzungsmacht von Lindt & Sprüngli könnte daher in den kommenden Monaten gezwungen sein, verstärkt auf Promotionen zu setzen, um Marktanteile zu halten oder gar auszubauen.