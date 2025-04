«Das ist leider nicht auszuschliessen», sagte Fuest der «Süddeutschen Zeitung». Die USA mit ihrer Zollpolitik würden die Weltwirtschaft zwar nicht allein in die Krise stürzen. «Aber wenn sich der Protektionismus immer schneller ausbreitet, in China und in Europa, dann ist das eine grosse Gefahr», sagte er.